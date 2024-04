Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wohnmobil in Eversen beschädigt

Nieheim (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Nieheim-Eversen, bei der ein Wohnmobil erheblich beschädigt wurde, ist die Polizei weiterhin auf der Suche nach Hinweisen von möglichen Zeugen.

Die Kreispolizeibehörde Höxter hatte dazu bereits einen Zeugenaufruf veröffentlicht, korrigiert aber nun den genannten möglichen Unfallzeitraum: Offenbar in der Nacht vom Freitag, 22. März, auf Samstag, 23. März, wurde in Nieheim-Eversen in der Zeit zwischen 17 Uhr und 6.30 Uhr ein Wohnmobil beschädigt. Der Verursacher flüchtete, am Wohnmobil entstand ein hoher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen.

