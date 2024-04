POL-HX: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Höxter (ots) - Am 05.04.2024, gegen 22:00 Uhr, ist es in der Schlesischen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Demnach sei ein weißer Opel beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel eines geparkten PKW gefahren und habe anschließend die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Sachschaden am Außenspiegel wird auf etwa 200 EUR geschätzt. (RS) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und ...

