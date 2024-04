Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Trunkenheit im Verkehr

Bad Driburg (ots)

Am 06.04.2024, gegen 04:15 Uhr, fiel den Beamten ein PKW auf, der ihnen mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Die Beamten wendeten und konnten das Fahrzeug kurze Zeit später kontrollieren. Der Fahrzeugführer (34) gab an, betrunken und ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen, gefahren zu sein. Beim Gespräch konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt werden. Die Person weigerte sich mit zur Wache zu kommen und flüchtete fußläufig. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, konnten ihn einholen und so alle erforderlichen Maßnahmen durchführen. Hierbei leistete er Widerstand. Die anschließende Blutentnahme musste unter Zwang entnommen werden. Weiter wurden die Beamten mehrfach beleidigt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. (RS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell