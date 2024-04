POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Höxter (ots) - Am 05.04.2024, gegen 18:35 Uhr, befuhr der 81 jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW die Nicolaistraße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte, nach links auf die Corbiestraße abzubiegen. Dort erfasste er zwei Fußgänger (54,50), welche die Corbiestraße überquerten. Am PKW entstand kein Sachschaden. Die Fußgänger wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. (RS) ...

