Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen - Harras, L 433, Lkr. Tuttlingen) Auf Schneeglätte von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt - eine Person leicht verletzt

Wehingen - Harras, L 433, Lkr. Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletzte Mitfahrerin in einem VW Golf und rund 10000 Euro Sachschaden an dem Auto sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Samstagmorgen, gegen 01.30 Uhr, bei Harras auf der Landesstraße 433 ereignet hat. Zu dieser Zeit fuhr ein 18-Jähriger zusammen mit weiteren Fahrzeuginsassen mit einem VW Golf auf der L 433 von Wehingen in Richtung Reichenbach am Heuberg. Etwa auf Höhe der Gemeinde Harras kam der Golf infolge einer nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei zog sich eine 19-jährige Mitfahrerin im Golf leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. Die übrigen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich am Samstagvormittag um die Bergung des Autos.

