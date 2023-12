Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen - Möhringen, B 311, Lkr. Tuttlingen) Ins Schleudern geraten und mit dem Auto überschlagen

Immendingen - Möhringen, B 311, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am späten Freitagabend ist ein 23-Jähriger mit einem Dacia Sandero auf der Fahrt von Immendingen in Richtung Tuttlingen ins Schleudern geraten und hat sich mit dem Wagen überschlagen. Der junge Mann fuhr gegen 23 Uhr zusammen mit einer 23-jährigen Mitfahrerin mit einem Dacia auf der B 311 von Immendingen in Richtung Tuttlingen. In einer Kurve kurz nach Immendingen geriet der schon ältere Dacia auf der mit Schnee bedeckten Straße ins Schleudern, überschlug sich und blieb mit wirtschaftlichem Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro auf der Fahrbahn liegen. Die beiden Insassen hatten Glück und zogen sich keine Verletzungen zu. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des Autos.

