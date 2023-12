Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Sprinter kommt von Fahrbahn ab und prallt in Leitplanke - rund 30.000 Euro Schaden (01.12.2023)

Singen, A81 (ots)

Insgesamt rund 30.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Hilzingen und dem Autobahnkreuz Hegau am Freitagabend entstanden. Gegen 20.30 Uhr war ein 19 Jahre junger Mann mit einem Mercedes Sprinter auf der A81 in Richtung AK Hegau unterwegs. Auf der glatten, schneebedeckten Fahrbahn geriet er nach rechts von der Straße ab und touchierte die Außenschutzplanke. In der Folge drehte sich der Sprinter, prallte erneute gegen die Schutzplanke und blieb schließlich entgegen der Fahrtrichtung liegen. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt werden. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

