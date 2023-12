Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Drei verletzte Personen und hoher Blechschaden bei Unfall auf der Westtangente (02.12.2023)

Singen (ots)

Drei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagvormittag auf der Westtangente ereignet hat. Ein 70-Jähriger fuhr mit einem Mercedes GL vom Waldfriedhof kommend in Richtung Südstadt. Dabei geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort zunächst mit einem Citroen Jumper eines 20-Jährigen, dann mit einem BMW X3 eines 48-Jährigen, anschließend mit einem VW Caddy eines 51-Jährigen und schließlich mit der Schutzplanke. Sowohl der Mercedesfahrer, als auch der Fahrer des Citroen erlitten Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Bis auf den Caddy war keines der Autos mehr fahrbereit. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme, bei der die Feuerwehr Singen mit 15 Mann unterstützte, war die Westtangente vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell