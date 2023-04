POL-HOM: Graffiti an AWO-Gebäude in Homburg OT Erbach

Homburg (ots) - Am Mittwoch 26.04.2023, im Zeitraum von 10:59 Uhr bis 11:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz vor dem Gebäude 60 der Universitätsklinik des Saarlandes in Homburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken in/aus eine Parklücke einen blauen VW Golf Plus mit MZG-Kreiskennzeichen. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der ...

mehr