POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) - Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr parkte ein 79-jähriger Mann mit seinem Pkw in eine Parklücke in einem Parkhaus in der Heydenreichstraße ein. Beim Rangieren verwechselte er die Bremse mit dem Gaspedal und stieß mit einem dahinter geparkten Fahrzeug zusammen. Der geparkte PKW wurde hierdurch gegen die Wand geschoben und war anschließend nicht mehr ...

mehr