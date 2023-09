Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.09.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Treibstoff aus Sattelzug gestohlen

Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro verursachte ein Unbekannter an einem in Neuenstein geparkten Lkw. Zwischen Freitagnachmittag, 16.15 Uhr und Montagmorgen, 3.15 Uhr entwendete die unbekannte Person die Rückleuchten und Schmutzfänger der in der Robert-Bosch-Straße stehenden Sattelzugmaschine. Außerdem wurden der Tankdeckel aufgebrochen und rund 150 Liter Diesel gestohlen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 930 0 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

