Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Fahrzeugteile aus Garage entwendet.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochabend (18. - 21.08.2024) wurde auf bislang unbekannte Weise in eine Garage in der Straße "Teut" eingebrochen. Diese ist in ein Einfamilienhaus integriert. Die Unbekannten entwendeten aus der Garage zahlreiche Fahrzeugteile eines Oldtimers, die sie demontierten, sowie eine Säge und ein schwarzes Rennrad des Herstellers "BH Quartz". Zutritt zum Haus verschafften sie sich nicht. Die Täter flüchteten mit ihrer hochwertigen Beute in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell