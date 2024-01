FW Bad Segeberg: Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg: traditionelles Eisbeinessen war wieder ein voller Erfolg! Innenministerin Sütterlin-Waack: Feuerwehren sind im Land unverzichtbar!

Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

Am 27.01.24 fand das traditionelle Eisbeinessen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg im Vitalia Seehotel statt. Der bereits seit 1927 stattfindende Jahresauftakt der Bad Segeberger Wehr avancierte wieder einmal zum gesellschaftlichen Höhepunkt der Stadt.

Neben den Vertretern aus Politik, Vereinen und Verbänden nahmen der Bürgermeister und Dienstherr Toni Köppen und die Bürgervorsteherin Monika Saggau teil. Als Ehrengast konnte Gemeindewehrführer Mark Zielinski die Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack begrüßen. Mit nahezu 400 Gästen aus der Blaulichtfamilie und natürlich den fördernden Mitgliedern der Feuerwehr war der Saal gut gefüllt.

Nach der Begrüßung durch den Wehrführer verlas der Kamerad Michael Moebus als Schriftwart den Jahresbericht, bevor dann unter der Führung der Feuerwehr die dampfenden Eisbeine aufgetischt wurden. Anschließend hielt der Wehrführer seine Rede, in der er "zum Zusammenhalt in dieser verrückten Welt" aufrief. "Gerade wenn da draußen Brandstifter unterwegs sind, ist es gut, eine funktionierende Feuerwehr zu haben", stellte Zielinski fest. Sollte auch die Welt ihren Kompass verlieren, stellen wir unsere Navigationsinstrumente neu ein: mit klarem Kurs.

Die Innenministerin lobte in ihrem Grußwort die Feuerwehren im Land. Sie seien ein unverzichtbarer Teil der Gefahrenabwehr, aber auch der kommunalen und gesellschaftlichen Infrastruktur. Im Katastrophenschutz wie zum Beispiel bei den Sirenen werde man seitens des Landes nachsteuern. Sie nehme viele Anregungen mit und könne nun auch einiges in Kiel mit einem Augenzwinkern über dieses Eisbeinessen erzählen. Bis weit nach dem Kabarett blieb Frau Sütterlin-Waack der Veranstaltung treu und beglückwünschte die Kabarettgruppe für ihre tolle Leistung auf der Bühne.

Das Kabarett, von vielen bereits sehnsüchtig erwartet, legte wieder unter der Moderation von Christian Götze und Oliver Svensson einen mit Pointen gespickten Auftritt hin. "Frau Ministerin: sind sie gut angekommen über die B 206....so so Sie fahren also Geländewagen", nahm Götze den Zustand der B 206 aufs Korn. "Ach schau mal, Moni und Toni, unsere treuesten Fans aus der ersten Reihe!" in Anspielung auf die Bürgervorsteherin und den Bürgermeister, fügte Svensson hinzu. Von "Bauer sucht Stau" bis zum Tempo 30 reiht sich ein Gag nach dem anderen ein. Der Saal zollte den beiden Moderatoren mit tosendem Applaus ihren Lohn. Aber auch der Chor mit den beiden Solisten Hannes König und Mark Zielinski unter der musikalischen Begleitung von Heiko Kremers begeisterten mit ihren Liedern mit Lokalkolorit. Begeisterung löste auch der Auftritt von Jörn Christensen von "Manamana" aus den Mülltonnen aus.

Die obligatorische "Bürgermeisterrunde" als Gage für die Gesangs- und Kabarettgruppe als "Sondereinheit" der Bad Segeberger Wehr am Tresen folgten auch die Ministerin, Landrat und Kreispräsident und dankten so für die tolle Aufführung. Alle haben sich den Termin am 25. Januar im nächsten Jahr bereits notiert, schmunzelte Zielinski zufrieden und dankte allen, die sich so voller Herzblut für diesen Abend eingesetzt haben.

Dann lies man das Fest bis in die Morgenstunden ausklingen.....

