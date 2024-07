Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Spielhalle - Zeugen gesucht

Espelkamp (ots)

(SN) Zwei bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Spielhalle an der General-Bishop-Straße eingebrochen.

Dazu erschien das Duo gegen 2.20 Uhr an der betroffenen Spielothek und zertrümmerte ein Glaselement. In der Folge gelangte einer der offenbar männlichen Täter in das Gebäude und verließ dieses kurz darauf wieder. Im Schutze der Dunkelheit verschwanden die Kriminellen schließlich vom Ort des Geschehens. Ob dabei Beute gemacht werden konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine Fahndung der Polizei und auch der Einsatz eines Diensthundführers führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Einer der Unbekannten kann wie folgt beschrieben werden: 170 bis 180 cm groß, graue Kapuzenjacke, schwarzes T-Shirt, blaue Jeans, grau-weiße Sneaker.

Wem das Duo oder ein verdächtiges Fahrzeug vor oder nach der Tat aufgefallen ist, der wird gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell