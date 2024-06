Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Blende abmontiert und gestohlen

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (25.6.) im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 10 Uhr ereignete sich in der Adelungstraße ein Diebstahl an einem Fahrzeug. Unbekannte Täter entwendeten die äußere rechte Blende des Fahrzeugs. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell