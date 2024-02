Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim a.S. - Zigarettenautomat aufgebrochen

Weisenheim a.S. (ots)

Durch Zeugen wurde am Samstagabend ein aufgebrochener Zigarettenautomat in der Dr. Kurt-Schumacher-Straße gemeldet. Es stellte sich vor Ort heraus, dass der Automat bereits am Vorabend beschädigt war, die genaue Tatzeit ist jedoch unbekannt. Es wurde die Geldkassette entwendet. Die Höhe des Diebesgutes sowie die Gesamtschadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise telef. unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

