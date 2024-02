Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Zeit vom 18.02.2024 und dem 24.02.2024 drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Neustadt an der Weinstraße, Ortsteil Hambach, im Bereich der Weinstraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Wohnanwesens aufhebelten.

Art und Wert des Diebesguts konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter der Telefonnummer 06321-854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

