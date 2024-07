Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfallflucht auf der Danzelstätte: Zeugenhinweise erbeten

Lübbecke (ots)

(SN) Nach einer Unfallflucht am Dienstag (2. Juli) bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke um Zeugenhinweise.

Zwischen 18.15 Uhr und 21.45 Uhr hatte ein Ehepaar einen grauen Cupra Born am Fahrbahnrand der Straße "Danzelstätte" in Fahrtrichtung Fünfhausen geparkt und dafür eine Parkbucht entlang der Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 5 genutzt. Später stellte man eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Da sich der Verursacher hingegen entfernt hatte, erstatteten die Geschädigten Anzeige bei der Polizei.

Aus diesem Grund werden Zeugenhinweise von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell