POL-WOB: Unbekannter entwendet Pkw

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Am Bäckermorgen 14.03.2024, 13.50 Uhr Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstagnachmittag durch einen Trick Zutritt zu dem Wohnhaus eines älteren Ehepaars in der Straße Am Bäckermorgen im Wolfsburger Ortsteil Neindorf und entwendete Bargeld. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Am frühen Donnerstagnachmittag klingelte es ...

