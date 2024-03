Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Älteres Ehepaar zur Seite gedrängt - Unbekannter Täter verschafft sich Zutritt in Wohnhaus

Schöningen (ots)

Schöningen, Barneberger Straße

14.03.2024, 11.00 Uhr

Ein unbekannter Täter drang am Donnerstagvormittag in das Wohnhaus eines älteres Ehepaares in der Barneburger Straße in Schöningen ein und durchsuchte die Räume nach möglichem Diebesgut. Der Täter flüchtete, ohne etwas entwendet zu haben.

Am späten Donnerstagvormittag klingelte es bei den Senioren an der Haustür. Als die Hauseigentümerin die Tür öffnete, drängte sich plötzlich ein unbekannter Mann an der älteren Dame vorbei und ging in verschiedene Räume des Hauses. Die Senioren waren derart überrumpelt, dass sie nicht reagieren konnten. Der Unbekannte durchsuchte Schränke und Schubladen und fragte, die überraschten Hauseigentümer, ob Gegenstände gestohlen worden seien. Dies konnten sie in keinen Zusammenhang bringen. Nachdem der unbekannte Täter alles durchsucht hatte, flüchtete er ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Täter war etwa 1,70 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

Bei der Anzeigenerstattung fiel den Senioren ein, dass sie am Vortag zwei merkwürdige Anrufe erhalten hatten. Bei dem ersten Anruf stellte sich ein Mann als Kriminalbeamter vor, der das Ehepaar über Einbrüche in der Nachbarschaft unterrichten wollte. Der zweite Anrufer wollte eine Photovoltaikanlage verkaufen. In beiden Fällen ging das Ehepaar nicht näher auf die Anrufe ein und es kam zu keinem Schaden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/96830 zu melden.

