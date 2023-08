POL-PDNR: Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B256

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 08.08.2023 wurden ab 22 Uhr Jugendschutzkontrollen am Bahnhof Neuwied durchgeführt. Die kontrollierten Jugendlichen waren zwischen 14 und 16 Jahren. Insgesamt wurden 4 Packungen Zigaretten sichergestellt und vernichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: 02631-878-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

