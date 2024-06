Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Unfallbeteiligte lassen verletzten 16-Jährigen an Unfallstelle zurück

Xanten (ots)

Am Samstag, den 22.06.2024 ereignete sich gegen 19.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem mindestens eine Person verletzt wurde.

Zeugen hörten gegen 19.15 Uhr einen lauten Knall auf dem Lohscher Weg in Höhe der Hausnummer 2. Ein BMW, besetzt mit einer bislang unbekannten Anzahl von Personen, befuhr den Lohscher Weg aus Richtung Marienbaumer Straße kommend in Richtung Alt-Reeser-Weg.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wodurch sich das Fahrzeug um die eigene Achse drehte und im Grünstreifen zum Stehen kam.

Die Insassen verließen das Fahrzeug, als sich Zeugen der Unfallstelle näherten, um Erste Hilfe zu leisten. Die Fahrzeuginsassen flüchteten, ließen jedoch einen 16-jährigen Jungen aus Kleve zurück, der aufgrund seiner Verletzungen nicht mehr laufen konnte.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Fahrzeuginsassen ein, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass diese ebenfalls verletzt waren. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen in ein Regionalkrankenhaus. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle, kam aber nicht zum Einsatz.

Der nicht mehr fahrbereite BMW wurde von den Beamten sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und Hinweisgeber, die weitere Angaben zu den Fahrzeuginsassen machen können. Wem ist am Samstag im Bereich Xanten-Marienbaum ein schwarz/silberner BMW mit Klever Kennzeichen aufgefallen und wer kann weitere Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842-934-0.

