Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto rollt rückwärts

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 85jähriger Dacia-Fahrer die Friedensstraße stadtauswärts. An der Ampel zur Jenaer Straße musste er anhalten. Als die Ampel grün wurde und der Mann losfahren wollte, würgte er den Motor ab und rollte in der Folge rückwärts gegen einen dahinter wartenden 53jährigen mit seinem VW-Transporter. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

