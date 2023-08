POL-PDWIL: Wohnhausbrand fordert ein Menschenleben

Birgel (ots) - In der Nacht vom 27. auf den 28.08.2023 kam es in Birgel zu einem Diebstahl durch bislang unbekannte Täter. Aus einem an der Hauptstraße abgestellten Pkw wurde Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Mit freundlichen Grüßen POLIZEIINSPEKTION Prüm ...

