Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ingewahrsamnahme nach Beleidigung

Ludwigshafen - Stadtmitte (ots)

Nachdem ein 35-jähriger Ludwigshafener am Sonntag, den 08.01.2023 gegen 03:15 Uhr, aus einer Diskothek am Berliner Platz verwiesen wurde, konnte dieser durch eine Polizeistreife dabei festgestellt werden, als er gegen einen Fahrkartenautomaten urinierte. Auf seine Verhalten angesprochen, reagierte der Mann direkt verbal aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten mit diversen Schimpfwörtern. Da sich der Mann nicht beruhigen wollte und nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, sowie die Kosten für die Übernachtung in der polizeilichen Gewahrsamseinrichtung.

