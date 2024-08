Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. In Firmengebäude eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (21./22.08.2024) brachen bislang Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße "Westring" ein. Über die Scheibe eines Garagentores verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Vermutlich fühlten sich die Einbrecher in ihrer Tatausführung gestört, sodass sie ohne Beute flüchteten. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, setzen sich bitte unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

