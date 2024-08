Darmstadt (ots) - In einem Schuhgeschäft in der Ernst-Ludwig-Straße wurde einer 86-jährigen Frau die Geldbörse gestohlen. Als sie am Samstagmittag (10.8.) gegen 13.00 Uhr beim Einkaufen war, griff ein bisher unbekannter Täter in ihre Handtasche und stahl ihre Geldbörse. Im Anschluss flüchtete er unerkannt mit seiner Beute. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Taschendieben in belebten Einkaufsmärkten. ...

