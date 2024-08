Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Südhessen: Sommerfest der Polizei unter dem Motto "Blaulicht und Barbecue"

Darmstadt / Südhessen (ots)

Am Sonntag (18.8.) ist es so weit: Zwischen 11 Uhr und 18 Uhr heißen wir alle Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich willkommen zu unserem Sommerfest der Polizei unter dem Motto "Blaulicht und Barbecue" in Darmstadt. Nach mehreren Wochen der Vorbereitung können sich Gäste an diesem Tag auf ein aufregendes Programm mit zahlreichen Aktionen für Jung und Alt freuen.

Aufgrund des erwarteten Besucherandrangs wird empfohlen, entweder mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen. Der R-Bus, der vom Hauptbahnhof bis zum Böllenfalltor und zurückfährt, hält an der Haltestelle "Marienhospital" gegenüber dem Polizeipräsidium. Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer können ihre Velos unmittelbar an der Klappacher Straße auf unserem Radparkplatz abstellen.

Öffentliche Parkplätze im Bereich der Lichtenbergschule, an der Akademie für Tonkunst sowie auf dem Böllenfalltorparkplatz stehen all denjenigen zur Verfügung, die mit dem Auto anreisen. Von der Akademie für Tonkunst und dem Bereich der Lichtenbergschule sind es über einen ausgeschilderten Weg es nur ein paar Gehminuten bis zum Hintereingang des Festgeländes.

Alle Informationen zum vielseitigen Programm und den zahlreichen Aktionen sind hier zu finden: https://ppsh.polizei.hessen.de/Startseite/

