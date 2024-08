Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bürstadt - Flüchtiger Unfallverursacher gesucht

Bürstadt (ots)

Am Freitag, den 09.08.2024, zwischen 14:15 Uhr - 14:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Mainstraße 14 in Bürstadt eine Verkehrsunfallflucht begangen. Die Halterin hatte dort ihren grauen Ford ordnungsgemäß geparkt. Als sie zurückkam, konnte sie feststellen, dass ihre gesamte linke Stoßstange zerkratzt und eingedellt war. Demnach werden mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Tel. 06206/9440-0, in Verbindung zu setzten.

