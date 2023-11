Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Betrunken mit einem Auto gegen einen geparkten Wagen gefahren

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein mit über 2,2 Promille alkoholisierter Autofahrer ist am Mittwochmittag auf der Löhrstraße kurz vor dem Kreisverkehr mit den Straßen Marktplatz und Im Tal gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gefahren. Gegen 12.45 Uhr fuhr der betrunkene 45-Jährige mit einem Renault Clio auf der Löhrstraße in Richtung Stadtmitte. In einer Linkskurve kurz vor dem genannten Kreisverkehr prallte er infolge der alkoholischen Beeinflussung gegen einen am rechten Fahrbahnrand der Löhrstraße geparkten 3er BMW und richtete so an beiden Autos rund 6000 Euro Schaden an. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann erheblichen Alkoholgeruch fest. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung verlief mit über 2,2 Promille positiv. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Abgabe des Führerscheines muss sich der 45-Jährige nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

