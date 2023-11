Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit rund 13.000 Euro Sachschaden

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 13.000 Euro Sachschaden an drei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Mittwochabend auf der Pfohrener Straße, kurz vor dem Kreisverkehr mit der Stadionstraße ereignet hat. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit einem Mercedes Citan auf der Pfohrener Straße stadtauswärts und musste kurz vor dem Kreisverkehr mit der Stadionstraße verkehrsbedingt anhalten. Eine 26-Jährige, die sich mit einem VW Golf hinter dem Mercedes befand, stoppte ihren Wagen ebenfalls. Eine dem Golf mit einem Opel Meriva folgende 23-jährige Autofahrerin reagierte zu spät und fuhr in das Heck des stehenden Golfs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf noch gegen den Mercedes Citan geschoben. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der am Unfall beteiligte Opel und der Golf mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell