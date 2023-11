Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte Jugendliche zünden Mülleimer an - Feuerwehreinsatz in der Donaueschinger Straße

Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Im Bereich der Bushaltestelle nahe dem Kreisverkehr Donaueschinger Straße und Bregstraße haben unbekannte Jugendliche am Mittwochabend, gegen 20.50 Uhr, den Inhalt von zwei vorhandenen Mülleimern in Brand gesteckt und so einen Feuerwehreinsatz verursacht. Die von Anwohnern verständigte Hüfinger Feuerwehr konnte die beiden Mülleimerbrände noch vor dem Entstehen eines Schadens löschen. Da zu den Jugendlichen keine näheren Erkenntnisse vorliegen, bittet die Polizei Donaueschingen, Tel.: 0771 83783-0, um entsprechende Hinweise.

