Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) In Wohnhaus eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Täter ist im am Mittwochabend, vermutlich kurz nach 18 Uhr, in ein Wohnhaus in der Panoramastraße eingebrochen. Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster verschaffte sich der Eindringling Zugang in einen Raum des Hauses und suchte anschließend nach Wertgegenständen. Über eine von ihm geöffnete Terrassentür verließ der Täter gegen 18.30 Uhr das Gebäude wieder. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Es bestehen Hinweise, dass es sich bei dem Einbrecher um eine mit schwarzer FFP2 Maske maskierte männliche Person gehandelt hat, die zur Tatzeit eine Basecap und eine Winterjacke sowie unter der Jacke vermutlich einen Pullover getragen hat. Personen, die am Mittwochabend verdächtige Wahrnehmungen in der Panoramastraße gemacht oder dort eine wie oben beschriebene Person gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Trossingen, Tel.: 07425 33866, in Verbindung zu setzen.

