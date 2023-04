Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Bendorf für den Zeitraum von Freitag, 07.04.2023, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 09.04.2023, 12.00 Uhr

Bendorf (ots)

Sachbeschädigung an PKW

Die Geschädigte stellte ihren PKW im Zeitraum vom Donnerstag, 06.04.23 17:00 Uhr, bis Freitag, 07.04.23 10:30 Uhr, auf einem Schotterparkplatz in der Hochstraße in Niederwerth ab. In diesem Zeitraum wurde der PKW im Bereich des Scheibenwischers und der Windschutzscheibe durch unbekannte Täter mutwillig beschädigt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Bendorf erbeten.

Beleidigt und geschlagen

Am Samstag, den 07.04.23, wurde der Polizei ein Vorfall vom Vorabend, 06.04.23 gegen 20:15 Uhr, nachgemeldet. Die beiden männlichen Geschädigten befanden sich fußläufig in der Vallendarer Innenstadt. In der Hellenstraße wurden sie plötzlich von einer 7-köpfigen Personengruppe, die als Jugendliche bzw. junge Erwachsene beschrieben werden, konfrontiert. Ohne erkennbaren Grund oder vorangegangene Auseinandersetzung wurden die Geschädigten plötzlich aus dieser Gruppe heraus beleidigt. Nachdem sich die Situation daraufhin verbal aufschaukelte, wurden sie in der Folge durch mindestens eine männliche Person der Gruppe mit Schlägen tätlich angegriffen. Es gelang den Geschädigten, sich aus der Situation zu befreien und die Flucht zu ergreifen. Sie erlitten zum Glück nur leichte Verletzungen.

Gibt es Zeugen der Tat? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Bendorf erbeten.

Einbruch in Gartenhaus

Im Zeitraum von Donnerstag, 06.04.23 16:00 Uhr bis 07.04.23 19:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Gartenhaus in der Hauptstraße in Urbar. Unbekannte Täter brachen hierbei die Schlösser zum Garten und zum Gartenhaus auf, um sich so Zugang zu verschaffen. Entwendet wurde augenscheinlich jedoch nichts.

Wurden verdächtige Wahrnehmungen oder verdächtige Personen festgestellt? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Bendorf erbeten.

