POL-WAF: Everswinkel. Autofahrer fuhr alkoholisiert gegen geparkten Pkw

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 16.6.2024, 13.15 Uhr wurde die Landstraße 793 nach einem Verkehrsunfall zwischen Westkirchen und Ennigerloh für etwa eine Stunde gesperrt. Eine 53-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die L 793 in Richtung Westkirchen. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Straße ab. Dort prallte die Ennigerloherin ...

