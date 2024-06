Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Landstraße war nach Alleinunfall gesperrt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 16.6.2024, 13.15 Uhr wurde die Landstraße 793 nach einem Verkehrsunfall zwischen Westkirchen und Ennigerloh für etwa eine Stunde gesperrt. Eine 53-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die L 793 in Richtung Westkirchen. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Straße ab. Dort prallte die Ennigerloherin mit dem Pkw gegen einen Baum und wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell