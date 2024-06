Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrradfahrer fuhr gegen Pkw und flüchtete

Warendorf (ots)

Zwischen Freitag, 14.6.2024, 20.00 Uhr und Samstag, 15.6.2024, 8.00 Uhr beging ein unbekannter Fahrradfahrer eine Verkehrsunfallflucht auf der Heddigermarkstraße in Beckum. Der Flüchtige fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Lippweg. In Höhe der Hausnummer 18 kam er nach links ab und fuhr frontal gegen einen geparkten Pkw. Der Unbekannte prallte gegen die Windschutzscheibe, wobei erheblicher Sachschaden am Auto entstand. Der Fahrradcomputer löste sich, blieb am Unfallort zurück und wurde sichergestellt. Wer kann Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 entgegen.

