POL-WAF: Drensteinfurt. Mit Mofaprüfbescheinigung und unter Cannabis Roller gefahren

Warendorf (ots) - Am Freitag, 14.6.2024, 6.25 Uhr kontrollierten Polizisten einen Mann, der mit einem Elektroroller die Straße Delsener Heide in Telgte befuhr. Im Kontakt mit den Beamten gab er an, am Vorabend Cannabis geraucht zu haben und dass sein Roller 45 km/h fahren würde. Dafür besitzt der 43-Jährige jedoch keinen Führerschein. Die Einsatzkräfte nahmen den Telgter mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. ...

