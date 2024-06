POL-WAF: Warendorf. Mann zeigte Frau sein Geschlecht

Warendorf (ots) - Ein Notruf hat am Freitag (14.06.2024) einen größeren Polizeieinsatz in Telgte ausgelöst. Ein Mann würde in seiner Wohnung randalieren. Polizeikräfte begaben sich zur Steinstraße. Gegen kurz nach 14.00 Uhr sicherten Spezialkräfte den 26-jährigen Bewohner in seiner Wohnung, dabei wurde niemand verletzt. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen im psychischen Ausnahmezustand anschließend in ein ...

mehr