Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seniorin bestohlen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In einem Schuhgeschäft in der Ernst-Ludwig-Straße wurde einer 86-jährigen Frau die Geldbörse gestohlen. Als sie am Samstagmittag (10.8.) gegen 13.00 Uhr beim Einkaufen war, griff ein bisher unbekannter Täter in ihre Handtasche und stahl ihre Geldbörse. Im Anschluss flüchtete er unerkannt mit seiner Beute.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Taschendieben in belebten Einkaufsmärkten. Tragen sie ihre Tasche immer nah am Körper und halten sie die Reisverschlüsse geschlossen.

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

