Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto rast gegen Laterne und geparkte Fahrzeuge - PM 2

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf Grund eines medizinischen Notfalls verlor am Mittwoch der 85-jährige Fahrer eines VW die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch streifte sein Auto gegen 11:30 Uhr zwei am Straßenrand geparkte Autos sowie eine Laterne. Der VW fuhr führungslos weiter, rammte einen in einem Hof abgestellten Mercedes, riss eine Betonmauer um und prallte schließlich auf einen geparkten Toyota. Der 85-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Nach ersten Schätzungen liegt er aber weit über 10.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell