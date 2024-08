POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kollidiert mit Linienbus

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Rollerdiebstahl in der Heinrich-Lanz-Straße - Zeugen gesucht (ots) - In dem Zeitraum von Dienstagnachmittag um 15:00 Uhr bis Mittwochnachmittag um 15:30 Uhr wurde ein in der Heinrich-Lanz-Straße abgestellter Roller der Marke Piaggio, Farbe Blau, entwendet. Am Dienstag fuhr der ...

