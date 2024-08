Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Rollerdiebstahl in der Heinrich-Lanz-Straße - Zeugen gesucht

In dem Zeitraum von Dienstagnachmittag um 15:00 Uhr bis Mittwochnachmittag um 15:30 Uhr wurde ein in der Heinrich-Lanz-Straße abgestellter Roller der Marke Piaggio, Farbe Blau, entwendet. Am Dienstag fuhr der 59-jährige Besitzer mit seinem Piaggio von Walldorf nach Rauenberg, als sein Roller in der Heinrich-Lanz-Straße beim dortigen Kreisel plötzlich stehen blieb. Um den Verkehr nicht zu beeinträchtigen, schob der Fahrer seinen Roller auf den dortigen Fahrradweg auf Höhe einer Autowerkstatt, baute die Batterie aus, sicherte den Roller mittels Lenkradschloss und verließ die Örtlichkeit. Als er am nächsten Tag seinen Roller wieder abholen wollte, war dieser nicht mehr aufzufinden.

Der 59-Jährige fuhr dann mit seinem Pkw auf das Polizeirevier Wiesloch, um den Diebstahl zur Anzeige zu bringen. Während der Anzeigenaufnahme nahmen die Beamtinnen und Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein angebotener Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Der 59-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

