Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer prallt gegen Zaun

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 59-Jähriger fuhr am Dienstag mit einem dreirädrigen Motorrad die Straße Lempenseite entlang. Vor ihm befand sich ein Fiat, dessen Fahrer den Blinker gesetzt hatte, um nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah dies der 59-Jährige und fuhr um kurz vor 15 Uhr links an dem langsam fahrenden Fiat vorbei. Kurz bevor der Motorradfahrer das Auto passierte, bog dieses ab. Das Motorrad stieß mit dem Vorderrad gegen die Fahrertüre des Fiat. Dadurch verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Zaun. Ein Zaunpfosten wurde durch den Zusammenstoß aus dem Boden gerissen. Der 59-Jährige, der zum Glück einen Helm trug, verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

