POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach 33-jähriger vermissten Frau - PM2

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: (ots) - Am 07.08.2024, gegen 14:00 Uhr, zeigte die Mutter das Vermissen ihrer autistischen Tochter Christine M., an. Diese sei am 06.08.2024 planmäßig zu ihrer Ergotherapie gegangen und anschließend nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Die vermisste Person ist außerhalb ihrer gewohnten Umgebung absolut orientierungsunfähig, weshalb ...

