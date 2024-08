Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Frau greift Feiernde an - Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag feierte eine 30-Jährige mit Freundinnen auf der Hemsbacher Kerwe in der Schlossstraße. Um kurz nach Mitternacht stieß sie beim Tanzen unabsichtlich mit einer anderen Frau zusammen. Diese fühlte sich dadurch anscheinend provoziert und versuchte, der 30-Jährigen in den Rücken zu treten. Glücklicherweise verfehlte der Angriff die Frau. Die 33-jährige Freundin der so Attackierten ging dazwischen, um weitere Übergriffe zu verhindern. Dabei gerieten beiden Personen in Streit. Die Unbekannte packte die 33-Jährige an den Haaren und riss so kräftig an diesen, dass einige ausgerissen wurden. Einige Umstehende schritten ein und trennten die beiden Frauen. Die unbekannte Frau flüchtete dann vom Tatort. Der Polizeiposten Hemsbach ermittelt nun wegen einer versuchten und einer vollendeten Körperverletzung.

Die unbekannte Frau wird als 18 bis 22 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und schlank beschrieben. Sie trug eine weiße Schlaghose, ein weißes bauchfreies Top und hatte ihre hellblonden Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach sie dem westeuropäischen Phänotyp. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hemsbach unter der Telefonnummer 0601/ 71207 zu melden.

