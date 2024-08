Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 29-Jähriger mit knapp 3 Promille am Steuer unterwegs

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass er soeben einen schwankend gehenden Mann in der Parkstraße beobachten konnte, der sich in sein Auto setzte und gegen einen Stein fuhr. Daraufhin wendete er sein Fahrzeug auf einem Maisfeld und versuchte über einen Feldweg die Flucht zu ergreifen. Hier konnte der 29-jährige VW-Fahrer von hinzugezogenen Polizeibeamten gestellt werden. Der Verdacht, dass der Mann Alkohol konsumiert hatte, bestätigte sich. Er hatte einen Wert von knapp 3 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und brachten ihn zu einem Polizeirevier, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Der VW des 29-Jährigen musste abgeschleppt werden, da dieser nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Außerdem entstand auf dem Maisfeld ein Schaden von etwa 50 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell