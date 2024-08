Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis/L549: Autofahrerin gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit LKW

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis/L549 (ots)

Am Dienstag fuhr eine 55-jährige VW-Fahrerin gegen 17 Uhr entlang der L 549 von Neckarbischofsheim in Richtung Waibstadt/Bernau. Hierbei geriet die Autofahrerin aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte trotz einer eingeleiteten Vollbremsung mit einem entgegenkommenden LKW. Der 63-jährige Fahrer hatte ebenfalls versucht, der Autofahrerin auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht verhindern.

Glücklicherweise blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell