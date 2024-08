Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall nach Kollision zwischen Rad- und Motorradfahrer - PM Nr. 2

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern und einem Motorrad. Alle Unfallbeteiligten fuhren vom Schwabenheimer Hof kommend in Richtung Dossenheim. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte der 55-jährige Motorradfahrer mit den beiden Radfahrern kurz vor der Kreuzung Heidelberger Straße. Ein 62-jähriger Radfahrer wird in Folge des Sturzes lebensgefährlich verletzt und kommt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die ebenfalls 62-jährige begleitende Radfahrerin wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht, bedurfte allerdings keiner weiteren medizinischer Versorgung. Das Motorrad sowie die beiden Fahrräder wurden sichergestellt. Für die genaue Rekonstruktion des Verkehrsunfalls wurde über die Staatsanwaltschaft Heidelberg ein Sachverständiger beauftragt. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsdienst Heidelberg.

