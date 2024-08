Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6, Rauenberg: Aktueller Verkehrsunfall mit großem Verkehrsstau - PM2

BAB6, Rauenberg (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich gegen 9:30 Uhr auf der A6 ein Unfall mit drei LKWs (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5838079). Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhren die drei Fahrzeuge hintereinander auf der A6 in Richtung Heilbronn. Kurz vor der Anschlussstelle Rauenberg staute sich der Verkehr im Baustellenbereich, weshalb der erste LKW seine Fahrt verlangsamte. Der letzte LKW erkannte die anhaltenden Fahrzeuge zu spät und schob diese aufeinander. Da keine Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbeifahren konnten, bildete sich in der Folge ein massiver Rückstau von mehreren Kilometern. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitiger Einschätzung auf mindestens 50.000 Euro. Der 64-jährige Unfallverursacher im letzten LKW, sowie der 36-jährige Fahrer des zweiten LKWs wurden leicht verletzt. Der 64-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

